Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает RFM24.

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" - цитирует радиостанция Моравецкого.

Моравецкий заявил, что "с преступниками не договариваются, с преступниками борются". "Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?" - заявил Моравецкий, обращаясь к Макрону.

Также польский премьер призвал усилить санкции против РФ. "...Нужны четкие, сильные санкции, а эти санкции не работают...", - сказал он.

Напомним, после начала войны Макрон созвонился с Путиным уже пять раз. Первый раз президенты переговорили 28 февраля, второй - 3 марта, третий звонок состоялся 10 марта, (тогда Путин, Шольц и Макрон созвонились и вместе обсудили войну в Украине), четвертый телефонный разговор прошел 18 марта, пятый 29-го.

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