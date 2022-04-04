Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием, когда речь заходит о введении более жестких санкций в отношении России.

Об этом сообщает tvn24.pl.

"Главными тормозами являются самые большие и богатые страны Евросоюза. Венгрия не стала вводить санкции... Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Германия является основным тормозом санкций", - сказал премьер Польши.

Напомним, Польша настаивает на полном эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Германия против этого и заявляет, что поставки газа из РФ в ближайшее время ограничивать нельзя, так как его нечем заменить.

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