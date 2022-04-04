Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Польша и страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Найема, это произошло после обращения к европейским коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из РФ и Беларуси.

"В свете принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными", - сообщил Найем.

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