Польша и балтийские страны в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от РФ
Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Польша и страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Найема, это произошло после обращения к европейским коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение из РФ и Беларуси.
"В свете принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщения и все транспортные перевозки станут невозможными", - сообщил Найем.
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