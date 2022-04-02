Страны Евросоюза "играют в рулетку" с ужесточением и ослаблением санкций против России. Пока Европа размышляет, стоит ли наносить по РФ серьезный удар, в Украине продолжают умирать люди.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировками российских самолетов. А Европа тем временем играет в рулетку: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит: давайте не перегибать палку. Путин поджег всю Украину; Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителя", - написал Моравецкий в Твиттере.

Премьер Польши призвал Европу ужесточать санкции и помогать Украине с вооружением до тех пор, пока война не закончится.

Напомним, 2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не действуют, и Кремль готов к еще нескольким месяцам войны, о чем свидетельствует укрепление рубля.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.