Украина разорвала соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации с Россией и Беларусью.

Соответствующее постановлениепод № 392 опубликовано на сайте Кабмина.

"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 14 марта 1994 г. в г. Москве… Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации, совершенного 16 июня 1994 г. в г. Гомеле", - говорится в документе.

МИД поручено в установленном порядке уведомить правительство РФ и правительство Беларуси о прекращении действия соглашений.

В свое время соглашение принималось для укрепления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества постсоветских стран, защиты рынков государств-участников СНГ от некачественной и небезопасной продукции.

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