По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в белорусском городе Наровля оборудован специализированный базар, на котором россияне продают захваченное в Украине имущество. Там торгуют техникой, драгоценностями, детскими игрушками, транспортными средствами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В городе Наровля (Беларусь) оккупанты обустроили специализированный базар, где продают награбленное в Украине имущество. В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть, все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине", - говорится в сообщении.

Также, по данным ГУР, россияне пытаются обменять похищенную валюту – доллары и евро. Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают захватчикам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.