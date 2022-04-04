Латвийская газовая компания рассматривает варианты оплаты российского газа в рублях
Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях, чего требует РФ с 1 апреля.
Об этом говорится в заявлении компании.
"После оценки соответствия указанных изменений в порядке произведения расчетов ранее установленным санкциям, сделан первоначальный вывод, что такой порядок произведения расчетов - в российских рублях - формально не нарушает санкционный режим и возможен", - заявили в компании.
Там добавили, что предыдущее решение не закачивать газ принято с учетом высокой цены в апреле.
Напомним, Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от импорта российского газа.
Позже сообщалось, что все страны Балтии полностью прекратили поставки российского газа из-за войны в Украине.
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