Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях, чего требует РФ с 1 апреля.

Об этом говорится в заявлении компании.

"После оценки соответствия указанных изменений в порядке произведения расчетов ранее установленным санкциям, сделан первоначальный вывод, что такой порядок произведения расчетов - в российских рублях - формально не нарушает санкционный режим и возможен", - заявили в компании.



Там добавили, что предыдущее решение не закачивать газ принято с учетом высокой цены в апреле.

Напомним, Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от импорта российского газа.

Позже сообщалось, что все страны Балтии полностью прекратили поставки российского газа из-за войны в Украине.

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