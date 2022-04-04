Министр экономики Словакии Рихард Сулик объяснил, почему их правительство готово платить за российский газ в рублях. Говорит, что "поставки топлива не должны прекращаться", а в какой валюте платить - стране не принципиально.

Его слова приводит словацкая газета Pravda.

"Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем", – сказал Сулик.

При этом у Словакии уже оплачен счет за газ за последний месяц, а следующий платеж будет 20 мая. До этого времени у сторон есть 6 недель, чтобы найти решение, говорит министр.

"Это дополнительное препятствие, с которым мы обязательно справимся", - оптимистично смотрит в будущее Сулик.

Он отметил, что 85% всего газа, импортируемого Словакией, - из России.

Сулик говорит, что их правительство поддерживает диверсификацию поставщиков, но для этого потребуется несколько лет.

Отметим, что по факту европейские страны продолжат покупать газ в евро и долларе, а уже потом российский банк будет конвертировать их в рубли. "Страна" подробно рассказывала, какую схему придумала Россия по оплате за газ.

Тем временем страны Балтии полностью прекратили поставки российского газа из-за войны в Украине.