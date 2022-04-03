Министр экономики Словакии Ричард Сулик допустил возможность, что страна будет платить России за газ в рублях. Об этом он сказал во время дискуссии на телеканале RTVS SK.

"Чтобы не отклоняться уровня поставок газа, мы будем платить в российской валюте, если не договоримся об ином", - сказал он.

При этом Сулик подчеркнул, что сейчас Словакия расплачивается за российский газ в евро. При этом счет за март стране поступил также в европейской валюте. Деньги в рубли будет обменивать сам "Газпром" сразу же после поступления средств на свои счета.

Также министр экономики добавил, что следующая платежка за российский газ должна будет поступить в конце мая, а значит у Словакии есть 6 недель для решения сложившейся ситуации.

В то же время чиновник добавил, что страна будет придерживаться общепризнанной европейской тенденции по оплате российских товаров.

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