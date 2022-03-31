Сейм (парламент) Латвии запретил проведение 9 мая массовых мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 метрах от памятников советской армии.

Соответствующие поправки к закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" на заседании в четверг, 31 марта, поддержали 69 депутатов, 15 парламентариев выступили против, пишет ТАСС.

"Единственная цель этого предложения - унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом. Иной цели я здесь не вижу", - заявил с трибуны законодательного собрания депутат Борис Цилевич.

Закон регулирует проведение массовых мероприятий, индивидуальное возложение цветов таковым не является.

Поправки также запретили публичное изображение буквы "Z", ставшей символом военных действий армии России в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Раде предложили сажать на пять лет за использование символов российской армии "Z", "V" и "O".

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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