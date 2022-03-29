В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов "Z", "V" и "O" в качестве выражения поддержки России.

Карточка документа под номером 7220 появилась на сайте парламента. Полное название проекта закона - "о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты о запрете использования символики поддержки нападения Российской Федерации на Украину".

Законопроект вводит статью 4-1, которая запрещает использование символики военной поддержки

агрессии Российской Федерации против Украины. В ней содержится такое положение: "Изготовление, распространение, а также публичное использование символики поддержки военной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе числе в виде сувенирной продукции, по всей территории Украины запрещено".

Запрет на изготовление символики поддержки военной агрессии Российской Федерации против Украины не распространяется на следующие случаи:

в экспозициях музеев, тематических выставках, музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации;

в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;

на оригиналах боевых знамен;

во время изложения или реконструкции (в том числе исторической) исторических событий;

в частных коллекциях и частных архивных собраниях;

в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах;

в произведениях искусства, созданных после вступления в силу закона.

За использование упомянутых знаков предлагается наказывать лишением свободы на 5 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести уголовную ответственность за использование символа "Z".

А до этого в Минобороны России объяснили, что означают буквы "Z" и "V" на военной технике. "Z" - Zа победу, "V" - сила V правде.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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