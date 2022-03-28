В Раде зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру запрета "пророссийских" партий.

Основные положения законопроекта опубликовала у себя в телеграм-канале представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

В условиях военного положения дела о запрете партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному админсуду в апелляционном округе, включающем город Львов.

Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является ВС в составе коллегии КАС не менее чем из пяти судей. Судебное решение ВС по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит.

Административное дело о запрете партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда.

Напомним, что СНБО и Зеленский уже запретили деятельность 11 партий, в том числе ОПЗЖ - но пока только на время военного положения.

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