Политолог Михаил Погребинский в комментарии "Стране" опроверг информацию о своём задержании СБУ.

"Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация", - заявил Погребинский.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители в Киеве провели обыск в квартире политолога Михаила Погребинского.

После чего украинские издания сообщили, что в Киеве после проведённого СБУ обыска Погребинского задержали. Его подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

Михаил Погребинский - основатель и руководитель ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии".

Ранее "Страна" писала, что Одесскому журналисту, главреду сайта "Таймер" Юрию Ткачеву, у которого 19 марта сотрудники СБУ провели дома обыск, выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Также мы рассказывали, что российские телеведущие Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев, которые открыто поддерживают войну России против Украины, стали фигурантами нового уголовного дела в Украине.