Одесскому журналисту, главреду сайта "Таймер" Юрию Ткачеву, у которого 19 марта сотрудники СБУ провели дома обыск, выдвинули подозрение по 263 статье Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием и боеприпасами (в ходе обыска была обнаружена взрывчатка; как заявляет жена Ткачева, взрывчатку подбросили).

В рамках этого дела суд определил Ткачеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 1 месяц с альтернативой уплаты залога в размере 1 млн 230 тысяч гривен.

Об этом "Стране" сообщила супруга Ткачева Оксана. По ее словам, адвокаты Ткачева готовят апелляцию на это решение суда. Семья не располагает такой суммой для внесения залога, поэтому надеется на смягчение меры пресечения в апелляции.

"Дело было открыто по признакам статей 110, 111 (посягательство на территориальную целостность и государственная измена), но выдвинули подозрение по статье 263 - незаконное обращение с боеприпасами и взрывчаткой. Что касается вынесенной меры, изначально со стороны обвинения предлагалось 2 месяца содержания под стражей или порядка 2 миллиона гривен залога. В результате суд постановил отправить Юру в СИЗО на 1 месяц или выйти на свободу с залогом в 1 млн 230 тысяч гривен. По той статье, которую предъявляют Юре, 263, мера пресечения могла быть в виде домашнего ареста, или гораздо ниже сумма залога, но они пошли другим путем. Наш адвокат считает это решение незаконным и будет подавать апелляционную жалобу", - сообщила "Стране" жена Ткачева.

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