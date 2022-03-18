Львовский суд заочно арестовал народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения – содержание под стражей Виктора Медведчука. 18 марта следователь-судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть в отсутствие фигуранта", – говорится в сообщении ведомства.

До этого Медведчук находился под домашним арестом по так называемому делу об "угольной госизмене", по которому проходит и Петр Порошенко.

Ранее "Страна" писала, что партия ОПЗЖ назначила вместо Медведчука и.о. главы политсовета сопредседателя партии Юрия Бойко.

Напомним, что Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом.

После этого адвокат Виктора Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что он остаётся в столице.

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