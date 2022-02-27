Адвокат главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но говорит, что он остаётся в столице.

"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест.

Указанная информация не является новостью для стороны защиты, т. к. ещё в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством.

В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а так же с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности. При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет Конституцию и законы Украины и все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом , с соблюдением установленных гарантий прав человека", - заявила адвокат Медведчука.

Напомним, 10 января Печерский суд Киева продлил еще на два месяца домашний арест для Медведчука. Ранее мы писали, в чем подозревают политика.

Также напомним, что в Киеве сейчас очень неспокойная обстановка. Кличко рассказал, что с момента вторжения РФ погибли 18 киевлян, среди них трое детей.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

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