Украинское командование сообщает, что к северу от Киева противовоздушная оборона сбила два вертолета противника. Снимок в своем Telegram-канале опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на четвертый день войны российские войска не смогли попасть в Киев, а диверсионным группам противника был дан жесткий ответ.

Например, стало известно о задержании группы "кадыровцев" на машине "скорой" помощи, а в Ирпене подорвали мосты, чтобы не дать прорваться российской военной технике, которая идет в сторону Киева.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.