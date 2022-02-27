В Киев движется большая колонна российской бронетехники с отметкой "V". Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Главная проблема на данный момент, если мы говорим о городе Киеве, - это то, что достаточно большая колонна бронетехники с отметкой "V" идет в Киев. Но я думаю, что мы знаем, где они идут, знаем, куда они идут, и мы готовы к ним", - сказал Денисенко.

Вместе с тем, в сети появилось видео, где в Макаровке (это юг от Обухова и юг от Киева) движется российская техника. То есть она прошла уже Васильков и заходит на юг от столицы.

Напомним, сегодня в Буче заметили колонну российской техники.

Также мы писали, что под Черниговом местные жители остановили колонну российских танков.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.