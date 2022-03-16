В порту хорватской Риеки местная полиция арестовала яхту Royal Romance, которая принадлежит политику Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает издание Novi List.

Арест означает, что судно не может покинуть территорию порта города.

Судно было арестовано в соответствии с санкциями Европейского Союза, введенными против "политиков и чиновников, связываемых с Кремлем".

Также под арест попали и суда других чиновников, связанных с Россией.

Ранее "Страна" сообщала, что французские таможенники задержали яхту Amore Vero, которую связывают с главой "Роснефти" Сечиным.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.