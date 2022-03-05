Власти Италии решили конфисковать виллы и яхты у четырех россиян, которые были внесены в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

"Источник в полиции сообщил, что вилла бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова на средиземноморском острове Сардиния и вилла на озере Комо, принадлежащая государственному телеведущему Владимиру Соловьеву, были конфискованы", - говорится в сообщении.

Кроме того, также были конфискованы яхты, принадлежащие богатейшему человеку России Алексею Мордашову и человеку из окружения Путина – Геннадию Тимченко.

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