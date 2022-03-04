Сегодня, 4 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вводить санкции за нарушение прав россиян против любых иностранцев (сейчас можно только против граждан США).

Это не единственный закон, который сегодня подписал российский президент - также он подписал закон о наказании до 15 лет колонии за фейки о российской армии и и до 5 лет колонии за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для защиты интересов России".

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.