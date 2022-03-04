В пятницу, 4 марта, российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности "за фейки о вооруженных силах", за который ранее единогласно проголосовала Госдума.

Закон подразумевает до 15 лет колонии "за фейки о российской армии" и до 5 лет колонии за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для защиты интересов России" (то есть, под эту норму подпадают все те, кто призывают закончить войну и вывести войска с Украины или же выходит на митинги с таким требованием).

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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