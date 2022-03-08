Сегодня, 8 марта, на заседание политсовета партии ОПЗЖ (в режиме видеоконференции) принято решение в условиях военного положения временно возложить исполнение обязанностей председателя Политического совета партии на сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Об этом сообщает сайт партии.

Ранее должность главы политсовета занимал Виктор Медведчук.

Задачей партии политсовет определил организацию помощи согражданам, находящимся в зоне боевых действий, беженцам и помощи в эвакуации граждан через гуманитарные коридоры и сопровождение гуманитарных грузов.

Также политсовет поддержал участие членов партии в формированиях сил территориальной обороны.

Ранее "Страна" сообщала, что 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Кроме того, сообщалось, что 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.