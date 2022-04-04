В Польше пройдет поединок двойников президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Бой анонсировал польский поп-MMA промоушен Royal Division.

В видео-анонсе люди, минимально похожие на президентов воюющих стран прибыли на пресс-конференцию на дорогих автомобилях брендов Mercedes и Toyota. На зеркалах заднего вида каждой из машин были прикреплены флаги России и Украины.

"Я тебя убью!" - заявляет сразу "Путин", увидел "Зеленского".

Предстоящий поединок между двойниками президентов должен пройти 30 апреля на арене Stegu в польском Ополе.

Тем временем обсуждается тема переговоров реальных Путина и Зеленского.

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