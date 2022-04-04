В Венгрии остался у власти нынешний премьер Виктор Орбан, считающийся, несмотря на войну в Украине, главным "другом Путина" в Европе и потому имеющий очень напряженные отношения с Украиной.

Орбан уверенно победил на четвертых подряд парламентских выборах. Его консервативная партия "Фидес" набрала 54,6% (в 2018 - 49,3%), это лучший результат партии с момента прихода к власти в 2010 году. Оппозиционная проевропейская коалиция во главе с лидером движения "Венгрия для каждого" Петером Марки-Зай набрала 28%.

Разбирались, почему на фоне войны в Украине в стране ЕС победил "друг Путина" и что это означает для Киева.

"Ужас, который нас не должен коснуться" vs "битва за нашу свободу"

Орбан выступал против расширения антироссийских санкций на энергетику и поставок оружия Украине через территорию своей страны. Эти тезисы он использовал как козырь на парламентских выборах. Даже на избирательном участке после голосования сказал журналистам, что Венгрия не должна вмешиваться в войну в Украине.

"Помимо традиционных тем предвыборной гонки в эту кампанию ворвалась война. Мы придерживаемся принципиальной позиции: мы за тех, кто гарантирует мир и стабильность. А наши оппоненты выступают за опасный курс. Голосуйте за те партии, которые способны обеспечить мир и стабильность", - заявил Орбан.

В своей предвыборной агитации Орбан использовал войну в Украине в двух ипостасях: как недопущение повторения для Венгрии условного "1956 года" (вооружённое восстание против правительства коммунистов в Венгрии, подавленное советскими войсками) и как "ужас, который нас не должен коснуться".

У оппозиции - своя риторика.

"Это битва за нашу свободу. Речь идёт о том, останется ли Венгрия европейской страной – или потонет. Повернётся ли она на восток, окончательно превратившись в коррумпированную диктатуру, откуда бегут люди. Мы должны очистить Венгрию", – говорил перед выборами Петер Марки-Зай.

Владимир Зеленский накануне выборов в своем обращении называл Орбана единственным политиком Европы, который "откровенно поддерживает Путина".

Сам же Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список своих оппонентов наряду со Соросом и "бюрократами Брюсселя".

"Мы будем до конца жизни помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов: местными левыми, международным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов одновременно", - заявлял Орбан.

Дешевый газ и безопасность

Вторжение России в Украину, естественно, стало одной из главных тем венгерских выборов.

"Украина сегодня также борется с режимом Орбана, потому что Орбан и Владимир Путин - братья. Оба они отвергают западную демократию и оба вместо этого строят нелиберальное государство", - заявлял перед выборами противник Орбана, историк Кристиан Унгвари.

По его словам, "пока точно неизвестно, как Путин купил Орбана, но точно известно, что венгерский премьер был исключен из демократического мира".

"В Украине идет борьба за то, чтобы не приходилось жить во лжи. Мы в этой стране живем в политической системе лжи.

Правительственные пропагандисты лгут о войне, что это внутреннее дело славян, а свобода никогда не может быть внутренним делом агрессора и жертвы", - заявлял Унгвари.

Оппозиция рассчитывала, что дружба с Москвой обрушит рейтинги Орбана и позиционировала себя как выбор "между Путиным и Западом".

"Но все вышло наоборот. Многие посчитали, что лучше не злить Путина, а сохранять нейтралитет, чтобы война не перекинулась на Венгрию. Поэтому оппозиционеры, которые жестко выступали против России и требовали военной помощи Украине, оказались в проигрышной ситуации, часть электората посчитала, что оппозиция втащит Венгрию в чужой конфликт. Так что одним из главных факторов на эти выборах стала потребность в безопасности, а еще - зависимость от российского газа. Орбан ранее заключил с Москвой выгодный газовый контракт, обеспечив венгров относительно недорогим газом. Поклонники Орбана приветствуют не только его прагматизм, но и самостоятельную от ЕС политику, то, что у Будапешта всегда свое мнение. Часть венгров даже выступает за выход из ЕС, считая, что Брюссель и либеральные круги слишком много диктуют", - сказал "Стране" венгерский журналист Эрнест Фехер.

Орбан представил избирательную кампанию как выбор между войной и миром. При этом от самого Путина постарался дистанцироваться, а также Венгрия осудила действия России, проголосовала за европейский санкционный пакет и не стала возражать против выделения финансовой помощи Украине, которую та запросила для закупки вооружений, а также позволила разместить на своей территории группировку войск НАТО.

Таким образом сняв с повестки вопрос о "цивилизационном выборе", который ставила оппозиция.

"Но в то же время Орбан продолжает играть на два фронта, с одной стороны вроде бы осуждая Россию и даже принимая беженцев из Украины, хотя Будапешт известен жесткой антимиграционной политикой. А с другой, пугая венгров войной и объясняя, почему Венгрия не должна втягиваться в конфликт между Россией и Украиной. По неофициальной информации, французский завод оптического прицела для танков, теперь поставляет запчасти для России через Венгрию. В Венгрию летает ИЛ-76 из России, который якобы возит топливо для АЭС, и поэтому его пускают в Европу. Вопрос в том, что он везёт обратно", - продолжает Фехер.

Проблемы для украинской евроинтеграции

Победа Орбана будет иметь последствия как для Украины, так и для всей Европы.

"Для Украины очередная победа Орбана означает не только сохранение напряженности в украино-венгерских отношениях (тем более что Венгрия обвиняла Украину в попытках влиять на итоги выборов, а Украина неоднократно обвиняла Венгрию во враждебных действиях, в сотрудничестве с Москвой). Это еще и блокирование со стороны Венгрии и некоторых других европейских стран части украинских инициатив в рамках ЕС и НАТО. Это означает сохранение барьеров на получение статуса в кандидаты в члены ЕС или на расширение сотрудничества с НАТО в части военных поставок или политических решений. Несмотря на то, что это не первая победа Орбана, скорее всего она является предвестником новой волны, когда более правые силы в Европе будут побеждать на выборах, а в результате этого "поправения" Европы, на фоне российского вторжения в Украину и на фоне экономического кризиса в Европе, политика многих стран станет еще более национально-эгоистичной. Ситуативно это может влиять как в пользу Украине и увеличение поддержки (если элиты тех или иных стран сочтут для себя выгодным противостояние с Россией), так и увеличивать вероятность сговоров без учета интересов Украины", - сказал нам политолог Руслан Бортник.