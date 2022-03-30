Украинское правительство пытается повлиять на парламентские выборы в Венгрии, запланированные на третье апреля.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп обсуждала вмешательство в избирательный процесс с главой министра иностранных дел нашей страны Дмитрием Кулебой. Глава украинского МИДа якобы позвонил послу несколько дней назад, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии не уточнил, откуда у него такая информация. Украинские дипломаты пока что не прокомментировали заявление Сийярто.

Напомним, заседание министров обороны стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), которое должно было пройти в Будапеште 30 и 31 марта, было отменено 29 марта из-за позиции Венгрии относительно войны в Украине.

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