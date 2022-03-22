В МИД Украины отреагировали на решение Будапешта не поддерживать бесполетную зону над Украиной и запрет на поставки энергоносителей из России. В украинском ведомстве указали, что Венгрия и другие восточноевропейские страны сами рискуют стать целью агрессии РФ, если Москве удастся достичь своей цели в Украине.

Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Не провоцировать Россию" - это распространенный аргумент, когда надо дать России больше пространства для агрессии... Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно считать, что Венгрия, так же как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за рубежом… Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут успешными. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии", - заявил Олег Николенко.

Отметим, ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против запрета на поставки российских энергоносителей. По его мнению, такое решение поставило бы под угрозу энергетическую безопасность его страны.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна считает идею создания бесполетной зоны над Украиной опасной и Венгрия будет выступать против этой идеи на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе.

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