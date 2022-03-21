Глава МИД Венгрии выступил против запрета на поставки энергоносителей из России
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против запрета на поставки российских энергоносителей.
"Что касается возможных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению энергопоставок России, европейское единство, безусловно, невозможно. Мы не будем поддерживать какие-либо санкционные меры, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии".
Напомним, что министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о сложностях с поставками российского газа в Европу.
Ранее мы писали, что Боррель анонсировал обсуждение главами МИД ЕС санкций против нефтяной отрасли России.
В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.
Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.