Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против запрета на поставки российских энергоносителей.

"Что касается возможных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению энергопоставок России, европейское единство, безусловно, невозможно. Мы не будем поддерживать какие-либо санкционные меры, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии".

Напомним, что министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о сложностях с поставками российского газа в Европу.

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