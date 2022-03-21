Боррель анонсировал обсуждение главами МИД ЕС санкций против нефтяной отрасли России
Главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС.
Будет ли это эмбарго на импорт российской нефти, как предлагали восточноевропейские страны, или что-то другое пока не понятно.
Напомним, ЕС может усилить санкции против РФ закрытием портов для ее кораблей и запретом на импорт энергоносителей.
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