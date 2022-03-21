Главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы продолжим говорить о том, о каких санкциях можно подумать еще снова, особенно в связи с энергетикой", - сказал он журналистам перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС.

Будет ли это эмбарго на импорт российской нефти, как предлагали восточноевропейские страны, или что-то другое пока не понятно.

Напомним, ЕС может усилить санкции против РФ закрытием портов для ее кораблей и запретом на импорт энергоносителей.

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