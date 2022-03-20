Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова рассказала, что крайне расстроена введенными против нее санкциями.

Об этом она сообщила в интервью Business Insider.

"Мне кажется это совершенно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я - гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать", - сказала Пескова.

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