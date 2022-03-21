США обсуждают с Анкарой возможность отправки Украине С-400. В обмен на это США могут снять с Анкары санкции.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.

Сообщается, что Пентагон говорит с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя F-35 и снятие санкций.

"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", — сказал источник.

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