США работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства.

Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем, - сказал он. - Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы".

По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали.

"Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран", - отметил представитель ведомства.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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