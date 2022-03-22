Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна считает идею создания бесполетной зоны над Украиной опасной. Он заявил, что Венгрия будет выступать против этой идеи на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе.

Премьер-министр Виктор Орбан сказал об этом в видеообращении размещенном на его странице в Facebook в понедельник после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

"На столе НАТО лежат опасные предложения", - сказал он, напомнив, что некоторые члены Североатлантического альянса выступают за создание над Украиной зоны, запретной для полетов.

"НАТО - это оборонный альянс, - продолжил Орбан. - У нас есть возможность и способность защищать друг друга, но в обязанности НАТО не входит участие в военных действиях за пределами НАТО".

Он добавил, что Венгрия не хочет посылать солдат и оружие за пределы НАТО.

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