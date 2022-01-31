Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентов РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на 1 февраля, будет добиваться увеличения поставок российского газа. Венгерский политик добавил, что нацелен на сбалансированные экономические отношения с Москвой.

Об этом Виктор Орбан заявил во время эфира на радиостанции "Radio Kossuth". Текст его выступления официально распространил в понедельник офис международных связей венгерского правительства.

"Я поеду к президенту (России Владимиру Путину, - Ред.), как это уже было каждый год - за исключением, пожалуй, годов пандемии - в рамках наших встреч на высшем уровне, венгерско-российских саммитов, на которых мы всегда рассматриваем двусторонние отношения, и на которых у меня всегда есть четкие цели, и у Венгрии всегда есть четкие цели. Самое главное сейчас - это сбалансированные экономические отношения", - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии воспользуется визитом в Москву, чтобы добиться увеличения объемов природного газа, закупаемого его страной в России.

"Зачем, спрашивается, Венгрии больше газа? Ответ прост - чтоб реэкспортировать его в Украину, которой до конца отопительного сезона не хватает несколько миллиардов кубов. Да и потом нужно будет где-то газ докупать", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, сегодня мы писали о том, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях. По состоянию на 29 января этот показатель снизился до 11,5 млрд куб. м. Это на 46,1% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. Об этом сообщает "Газпром".

Также мы сообщали, что по данным издания "Reuters", Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты всего лишь в течение недели после вторжения России.