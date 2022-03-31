Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна чувствует себя в безопасности, несмотря на военные действия на территории соседней Украины, поскольку является членом НАТО.

Об этом глава венгерского правительства сказал 31 марта в интервью новостному порталу Origo.

"Мы можем чувствовать себя в безопасности, потому что, хотя Россия является ядерной державой и в ее силе нет никаких сомнений, НАТО все равно сильнее. Это то, что защитит нас", - считает Орбан.

В то же время он добавил, что Венгрия хочет остаться в стороне от конфликта в Украине и не намерена направлять туда вооружения, равно как и разрешать их транспортировку по своей территории.

В НАТО по этому вопросу нет единства мнений, лидеры ряда стран на последнем саммите в Брюсселе предлагали всему альянсу оказать более активную поддержку украинской армии, однако эта идея была отвергнута, напомнил венгерский премьер.

"Наша позиция в настоящее время совпадает с мнением большинства. НАТО решила не участвовать в этом военном конфликте и не направлять туда войска или вооружения", - утверждал Орбан.

"Страна" писала, что Венгрия решила не позволять поставлять оружие Украине через свою страну и не отказываться от нефти и газа из РФ.

Мы также приводили объяснение Орбана, почему Будапешт продолжит закупки российских нефти и газа.