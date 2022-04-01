Говорить о дате встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле пока рано, перед этим сторонам предстоит обсудить еще много вопросов.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, которого цитируют российские медиа.

Хотя ранее сам Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле.

Калын уверен, что именно встреча лидеров приведет к миру, пишут турецкие СМИ.

"Мы ценим всех, кто может внести свой вклад в установление этого мира. Однако, если будет встреча на уровне лидеров, можно будет поставить окончательную точку", - заявил представитель Эрдогана.

Ранее в МИД Украины поприветствовали желание Эрдогана организовать встречу Зеленского и Путина.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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