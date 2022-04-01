В Стамбуле считают, что перед встречей Путина и Зеленского еще нужно многое обсудить
Говорить о дате встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле пока рано, перед этим сторонам предстоит обсудить еще много вопросов.
Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, которого цитируют российские медиа.
Хотя ранее сам Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле.
Калын уверен, что именно встреча лидеров приведет к миру, пишут турецкие СМИ.
"Мы ценим всех, кто может внести свой вклад в установление этого мира. Однако, если будет встреча на уровне лидеров, можно будет поставить окончательную точку", - заявил представитель Эрдогана.
Ранее в МИД Украины поприветствовали желание Эрдогана организовать встречу Зеленского и Путина.
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