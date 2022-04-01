Украина приветствует предложение Турции организовать встречу президентов Украины и России. Ранее о ней заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил на брифинге в Польше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему (Эрдогану - ред.) удастся организовать встречу президентов Зеленского и Путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу", - сказал министр.

Он выразил признательность президенту Турции за его усилия, в частности, по организации переговоров делегаций Украины и россии в Стамбуле в начале недели.

"Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между Россией и Украиной, удалось перенести эти переговоры из Беларуси в Турцию (это однозначно положительное решение), а также создать правильную атмосферу на самих переговорах. Он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались", - отметил Кулеба.

Ранее "Страна" рассказывала о результатах переговоров между РФ и Украиной, которые прошли 29 марта в Стамбуле. По результатам переговорного процесса в МИД РФ заявили, что в переговорах Украины и России есть "движение вперед".