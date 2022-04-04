Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 апреля.

Сводка опубликована в Фейсбуке ведомства.

По данным Генштаба, враг продолжает нести потери. С 24 февраля представители военного командования России лишь дважды объявляли потери личного состава группировки войск, ведущих боевые действия на территории нашего государства. Но несмотря на "официальные" цифры периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений россиян.

По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (в частности, 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации), составили 40% личного состава, вооружения и военной техники.

Как следствие – значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться, пишет пресс-служба Генштаба.

"Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушкове Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступили около 100 раненых оккупантов. В городе Изюм из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы", - сказано в записи.

Также Генштаб сообщил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие РФ захватили и заминировали территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые россияне.

Имеющиеся потери офицерского состава военное управление РФ пробует пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

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