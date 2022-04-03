Польша открыта для размещения американских ядерных боеголовок на своей территории. Кроме того, Варшава ожидает увеличение контингента США в Восточной Европе с нынешних 100 тысяч до 150 тысяч человек.

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы и было бы для России четким сигналом", - заявил Качиньский.

По его словам, сейчас такой вопрос не стоит остро, "но это может скоро измениться".

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 апреля заявил, что страны Евросоюза "играют в рулетку" с ужесточением и ослаблением санкций против России. Пока Европа размышляет, стоит ли наносить по РФ серьезный удар, в Украине продолжают умирать люди.

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