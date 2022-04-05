Кипр не станет исполнять просьбу США и поставлять вооружения Киеву, поскольку это ослабит оборонный потенциал островного государства.

Как пишет газета Cyprus Mail, об этом 5 апреля заявил министр обороны Кипра Хараламбос Петридис после завершения заседания парламентского комитета по иностранным делам.

Петридис сказал, что Кипр не будет поставлять оружие Украине, так как это создаст бреши в имеющемся у страны потенциале сдерживания, а также напомнил, что Никосия уже оказывает финансовую помощь Киеву и направляет в Украину гуманитарную помощь.

Заседание комитета состоялось после появления публикаций в прессе о том, что Вашингтон обратился к Никосии с просьбой поставить Украине имеющиеся у Кипра вооружения советского и российского производства. Перед парламентариями выступил министр обороны и признал, что Национальная гвардия островной республики сталкивается с проблемами, связанными с обслуживанием военной техники, произведенной в РФ, в свете введенных против Москвы санкций, а также кипрские власти предпринимают усилия по закупке запасных частей в других странах, у которых есть такие же системы вооружений.

Накануне Вашингтон проявил особый интерес к возможностям отправки Кипром в Украину зенитных ракетных комплексов "Тор-М1", "Бук-М1-2" и С-300, танков Т-80, бронемашин БМП-3, а также ударных вертолетов Ми-24. Взамен передачи этих вооружений Киеву США пообещали Никосии поставить на остров свою военную технику.

Петридис подтвердил получение запроса от США, но дал понять, что его исполнение затрудняется рядом практических вопросов, касающихся замены вооружений в условиях продолжающегося американского эмбарго на поставки оружия на Кипр. Он также добавил, что контракты по закупке систем вооружений российского производства должны быть изучены, чтобы понять, возможна ли в принципе передача российской военной техники другой стране.

Между тем в НАТО заявили о готовности за несколько недель перевооружить ВСУ - но в тех объемах, которые не приведут к войне стран альянса с РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне готовы как можно быстрее передать Украине барражирующие снаряды Switchblade.