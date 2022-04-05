Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, когда Вашингтон передаст Украине барражирующие снаряды Switchblade. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

Обещание Остин дал 5 апреля во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

Остина спросили, когда Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment. Как ответил шеф Пентагона, два варианта ракеты Switchblade-300 и Switchblade-600 будут поставлены на Украину "так быстро, как только возможно". Первый из них, более легкий, предназначен для нанесения высокоточных ударов по личному составу, в то время как второй служит для уничтожения танков и бронетехники.

Снаряды Switchblade, известные как беспилотники-камикадзе, были включены в список вооружений, которые Украина запросила у США. По данным американских СМИ, применение украинскими военными этих боеприпасов требует соответствующего инструктажа с американской стороны, который может быть проведен "в дистанционном режиме".

Ранее "Страна" сообщала, что Чешская Республика отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин.

Также мы писали, что издание The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента США Байдена рассказало о скорой отправке в Украину старых советских танков. США выступят посредником при передаче танков из другой страны в Киев.