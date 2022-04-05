Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон сейчас концентрирует внимание не только и не столько на разработке гиперзвуковых вооружений, сколько на создании средств защиты от них.

Об этом глава Пентагона сказал 5 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Да, я взаимодействовал с промышленностью и просил ее обеспечить то, что она нажимает на вопрос разработки гиперзвуковых вооружений. Но самое важное, я попросил ее обеспечить, чтобы она работала с нами над тем, как мы будем защищаться в плане гиперзвуковых вооружений", - отметил шеф Пентагона.

Он добавил, что персонал его ведомства, занимающийся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, взаимодействует с военной промышленностью США, чтобы гарантировать, что у нее имеется хорошее понимание требований Пентагона.

Так Остин ответил на вопросы законодателей об отставании США от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия.

Как писала "Страна", сегодня стало известно о проведении США второго успешного испытания новой гиперзвуковой ракеты.

Между тем Россия уже применяет такое оружие: в середине марта в Москве заявили, что нанесли удар по целям в Украине из новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".