США провели уже второе успешное испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, разработанной компанией Lockheed Martin. По данным журналистов, вскоре Британия и Австралия присоединятся к разработке гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

"DARPA и его партнер ВВС США недавно завершили испытания в свободном полете новой Версии концепции гиперзвукового воздушного оружия (HAWC) компании Lockheed Martin. После спуска с самолета-носителя аппарат быстро разгонялся до скорости более 5 Махов (в пять раз превышающей скорость звука) и поддерживал ее в течение длительного периода времени. Аппарат поднялся на высоту в почти 20 километров и пролетел более 550 километров", - указано в сообщении.

Это второй успешный полет в рамках программы DARPA HAWC. В сентябре прошлого года другой аппарат, созданный прежней командой подрядчиков, также достиг гиперзвуковой скорости. По словам разработчиков, ракеты используют воздух, захваченный из атмосферы, для достижения устойчивой тяги. Скорость и маневренность таких гиперзвуковых крылатых ракет позволяют как уклоняться от защиты, так и наносить быстрые удары. Их кинетическая энергия может эффективно уничтожать цели даже без применения взрывчатых веществ.

"Это летное испытание HAWC компании Lockheed Martin успешно продемонстрировало вторую конструкцию, которая позволит нашим воинам конкурентно выбирать нужные направления для доминирования на поле боя. Эти достижения повышают уровень технической зрелости HAWC. Мы все еще анализируем данные летных испытаний, но уверены, что предоставим ВВС и ВМС США отличные варианты, чтобы разнообразить технологии, доступные для их будущих миссий", - рассказал руководитель программы HAWC в DARPA Эндрю Кнодлер.

Вскоре после заявления Управления перспективных исследовательских проектов журналисты Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника заявили, что США, Британия и Австралия намерены совместно заняться разработкой гиперзвукового оружия. В частности, Австралия потратит 2,6 миллиарда долларов на модернизацию ракет. Именно компанию Lockheed Martin и других разработчиков ракет, Raytheon, представители Австралии назвали наиболее вероятными партнерами для будущего "долгосрочного плана" по поставкам новейшего вооружения.

Напомним, 5 апреля стало известно, что США в марте успешно испытали гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Испытания решили провести втайне, чтобы не усиливать напряженность с Россией. По данным журналистов, испытания были успешными. Ракету запустили с бомбардировщика B-52 на западном побережье США две недели назад. Ракета пролетела 480 километров менее чем за пять минут.

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