США в марте успешно испытали гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Испытания решили провести втайне, чтобы не усиливать напряженность с Россией.

Об этом пишет CNN.

По данным канала, испытания были успешными. Ракету запустили с бомбардировщика B-52 на западном побережье США две недели назад.

По данным источника в Пентагоне, ракета пролетела 480 километров менее чем за пять минут.

Испытания прошли через несколько дней после того, как Россия применила в Украине аналогичную ракету "Кинжал".

Напомним, ранее сообщалось, что в США перенесли, а потом и отменили испытания межконтинентальной баллистической ракеты на фоне напряженности с РФ.

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