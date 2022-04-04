Обстреляли детские сады, школы и Дом ребенка. Мэр Николаева рассказал о последствиях ракетных ударов по городу
Мэр Николаева Александр Сенкевич предоставил уточненную информацию о сегодняшних разрушениях в городе после ракетного удара российских войск.
По данным мэра, сегодня обстреляли:
- одну городскую больницу;
- одну областную больницу;
- Центр профилактических заболеваний;
- Дом ребенка;
- 11 детских садов;
- 12 школ;
- 1 ПТУ;
- 2 филиала заведений внешкольного образования.
Напомним, по данным властей, погибло 10 человек, 46 получили травмы и ранения.
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