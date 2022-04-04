Мэр Николаева Александр Сенкевич предоставил уточненную информацию о сегодняшних разрушениях в городе после ракетного удара российских войск.

По данным мэра, сегодня обстреляли:

одну городскую больницу;

одну областную больницу;

Центр профилактических заболеваний;

Дом ребенка;

11 детских садов;

12 школ;

1 ПТУ;

2 филиала заведений внешкольного образования.

Напомним, по данным властей, погибло 10 человек, 46 получили травмы и ранения.

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