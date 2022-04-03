Глава Николаевской Облгосадминистрации Виталий Ким рассказал о последствиях удара, который сегодня россияне нанесли по городу и области.

По его словам, под обстрел попали Николаев и Очаков. Есть убитые и раненные.

"По обстрелам города: 14 доставлено в больницу. 11 госпитализировано среди них ребёнок 15 лет в средней степени тяжести. 1 умер, не спасли. По Очакову есть погибшие и раненные", - заявил Ким.

Скриншот: Telegram/Віталій Кім / Миколаївська ОДА

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