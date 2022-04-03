Первый замглавы Госагентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор" Андрей Ивко заявил, что более 13% украинских дорог уничтожено.

Чиновник сообщил, что из 170 тысяч километров уничтожено 23 тысяч километров дорог общего пользования. Кроме того, 273 искусственных сооружения, в том числе мосты, путепроводы и т.д. , тоже были уничтожены.

"Общая сумма, которую мы уже подсчитали, составляет 874 млрд грн. Иными словами, это сумма на восстановление разрушенных во время войны техногенных сооружений и дорог, в том числе 835 млрд грн на дороги, 39 млрд грн на мосты", – добавил Ивко.

Чиновник добавил, что в настоящее время также представляют угрозу заминированные дороги. Например, стоит подождать и пока не возвращаться в Ирпень и Бучу, так как военные займутся разминированием.

Укравтодор также отмечает значительный рост воздействия на украинские дороги в связи с эвакуацией граждан.

Напомним, в Украине сейчас заминирована примерно одна шестая часть территории.

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