Власти США отменили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), который до этого планировалось лишь отложить на фоне напряженности с РФ.

Об этом сообщает в пятницу, 1 апреля, Reuters со ссылкой на ВВС США.

Известно, что 2 марта Пентагон объявил о решении отложить испытания Minuteman III, запланированные на начало прошлого месяца. Как утверждал тогда пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя решение РФ повысить уровень готовности ядерных сил, США делают это, "чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы".

Руководитель пресс-службы ВВС США Энн Стефанек заявила агентству Reuters, что решение об отмене испытаний было принято по тем же причинам.

Следующие испытания МБР планируется провести позднее в этом году.

Ранее мы писали, что представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США на данный момент не располагают кораблями в Черном море и не имеют планов по срокам их возвращения.