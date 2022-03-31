Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США на данный момент не располагают кораблями в Черном море и не имеют планов по срокам их возвращения.

Об этом Джон Кирби сказал в среду, 30 марта, на брифинге.

"Заходы кораблей в Черное море происходят регулярно, как и их выход. Чего-то необычного в этом нет. Мы не держим их там постоянно, перемещаем по мере необходимости", - сказал он.

По словам Кирби, считая начало войны между Россией и Украиной "неизбежным", Соединенные Штаты "приняли решение из осторожности" вывести остававшийся в Черном море эсминец, "чтобы показать отсутствие у США заинтересованности в провоцировании конфликта за счет позиционирования сил".

"Мне нечего сейчас объявить относительно того, вернутся ли корабли США в Черное море и когда это произойдет. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и будем принимать оптимальные решения исходя из интересов нашей национальной безопасности, а также интересов союзников и партнеров", - добавил Кирби.

Напомним, что администрация США приняла решение о выходе американских военных кораблей из Черного моря еще в январе.

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