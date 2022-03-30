Администрация США приняла решение о выходе американских военных кораблей из Черного моря еще в январе.

Как передает ТАСС, об этом 30 марта на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

Генерал дал отрицательный ответ на вопрос одного из законодателей о том, есть ли сейчас американские корабли в Черном море. Генерал пояснил, что американские корабли покинули Черное море "примерно в январе". На вопрос о том, было ли это "политическое решение", Уолтерс ответил: "Да, это так".

Выступившая на тех же слушаниях помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер не смогла однозначно ответить на вопрос законодателя, почему было принято такое решение.

Уолтерс также добавил, что американские самолеты и беспилотники совершают пролеты над Черным морем.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Генштаба ВСУ корабли Российской Федерации вошли в закрытые районы Черного моря. Вероятно, они планируют нанести ракетные удары по объектам Украины на суше.

Также мы писали, что ВМС РФ заблокировали в Черном море более 90 судов с продовольствием.